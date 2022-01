17e mondial à sa meilleure époque, Bernard Tomic n'est plus que 257e à l'ATP. Ce qui l'a obligé à passer par les qualifications de l'Australian Open.Mais celui qui fut longtemps l'enfant terrible du tennis australien, avant de voir Kyrgios lui ravir ce statut, a perdu assez sèchement face à Roman Safiullin (6-1, 6-4), le 146e mondial. Le joueur s'est d'ailleurs plaint à plusieurs reprises d'avoir de mauvaises sensations et d'être malade. Lors d'un changement de côté, il s'est même adressé à l'arbitre en ces termes:(au Covid)Le protocole est le suivant: chaque joueur passe un test PCR lors de son arrivée à Melbourne. Et en cas de résultat négatif, il reçoit une liberté totale de mouvement et est testé à nouveau six jours plus tard. En dehors de ces deux tests PCR "officiels", les joueurs sont invités à réaliser des autotests.Après cette défaite, Tomic a été placé à l'isolement par les médecins du tournoi.a expliqué le joueur de 29 ans.