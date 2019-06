Et si c’était lui, la nouvelle star du tennis transalpin ?



Après s’être enflammée sur Marco Cecchinato l’an dernier avec cette demie inattendue à Roland Garros, scalpant au passage notre David Goffin et Novak Djokovic, l’Italie scrute davantage une autre de ses pépites. Du haut de ses 23 ans, Matteo Berrettini distille un niveau éblouissant cette semaine du côté de Stuttgart. Tombeur de Kyrgios et de Khachanov, le Romain continue son aventure avec brio sur le gazon allemand. Après avoir facilement disposé de l’Américain Kudla, Berrettini se frottera au géant local Struff pour une place en finale. Cette saison, il a déjà été sacré sur terre à Budapest. Preuve qu’il peut briller sur toutes les surfaces, d’ailleurs, et faire un peu d’ombre à Fabio Fognini, vainqueur à Monte-Carlo. Sa plus belle perf’, Berrettini l’a d’ailleurs signée cette saison à la maison. Au Masters 1000 de Rome, il s’était offert Alexander Zverev, rien que ça !