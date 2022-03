Moins de deux semaines après avoir annoncé l’exclusion de la Russie et de la Biélorussie de toute compétition par équipe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, la Fédération internationale (ITF) a confirmé sa décision. Les joueuses belges, qui devaient affronter leurs homologues biélorusses en barrage les 15 et 16 avril, obtiennent donc la victoire par forfait et sont surtout qualifiées pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (ancienne Fed Cup).

Autre conséquence : c’est l’Australie, équipe la mieux classée des demi-finales 2021, qui récupère le ticket déjà accordé à la Russie pour la phase finale suite à sa victoire dans la compétition l’an dernier. La Slovaquie, qui devait se frotter aux Australiennes lors des barrages du mois d’avril, reçoit un "bye" et accède, elle aussi, à la phase finale.

Australie, Belgique et Slovaquie rejoignent la Suisse (qualifiée pour sa finale de l’an dernier). Sept autres pays issus des barrages et le pays hôte (qui n’est pas encore connu) compléteront le tableau.