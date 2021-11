Après la défaite de Greet Minnen plus tôt mardi, Elise Mertens (WTA 18) s'est inclinée en trois sets 3-6, 7-6 (5), 6-0 en 2h09 contre Storm Sanders (WTA 131) dans le 2e simple mardi à Prague. Après un début de match équilibré, Mertens profitait des fautes directes de son adversaire pour réaliser le break dans le septième jeu et mener 4-3. La Limbourgeoise élevait ensuite son niveau de jeu dans les deux jeux suivants pour s'emparer de la première manche (6-3).

Dans le deuxième set, les deux joueuses se faisaient des politesses en remportant chacune deux breaks de suite et aucune ne parvenait à se détacher au score, jusqu'au jeu décisif. Un tie-break où la N.1 belge enchaînait les fautes directes et devait laisser filer le gain de la deuxième manche.

Mertens s'écroulait ensuite complètement dans le troisième set. Complètement démobilisée, la native de Louvain craquait mentalement, permettant à Sanders de remporter la dernière manche sur le score sans appel de 6-0.

Après la défaite de Greet Minnen (WTA 70) contre Daria Gavrilova (WTA 412) plus tôt mardi, la Belgique est donc assurée de s'incliner face à l'Australie avant le double qui devrait opposer Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens à Ellen Perez et Storm Sanders. Chaque duel se dispute au meilleur des trois matches: deux simples et un double.

Un double qui pourrait s'avérer décisif en cas d'égalité avec la Biélorussie et l'Australie. Australiennes et Biélorusses s'affrontent jeudi à partir de 17h30. Si l'Australie s'impose, elle décrochera son ticket pour les demi-finales. Le vainqueur de chaque groupe étant qualifié pour le dernier carré.