Le numéro 3 mondial, âgé de 25 ans, s'est blessé à la cheville lors de la demi-finale face à Rafael Nadal, le forçant à abandonner la partie avant la fin du deuxième set. Il avait parlé de plusieurs ligaments rompus avant que ce diagnostic ne soit confirmé par des examens supplémentaires subis à Munich, lundi.

Les trois ligaments latéraux de sa cheville droite sont rompus, a déclaré Alexander Zverev sur Instagram, mardi. "Pour revenir à la compétition le plus vite possible, pour être sûr que tous les ligaments guérissent au mieux et pour retrouver une stabilité totale dans ma cheville, l'opération était la meilleure décision", a-t-il ainsi légendé une photo de lui-même dans un lit d'hôpital.

Il n'a pas donné de date prévue pour son retour. Son frère, Mischa, a déclaré à Bild mardi que "Wimbledon est exclu, c'est clair", alors que le Grand Chelem londonien débute le 27 juin prochain. "Si un ou deux ligaments seulement sont rompus, il pourrait courir à nouveau la semaine prochaine. S'il y en a plus, cela pourrait prendre des mois."

Auquel cas Zverev pourrait également manquer le dernier Grand Chelem de l'année, l'US Open, qui débutera le 29 août à New York.