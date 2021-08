L'information vient d'être confirmée, le quintuple champion Rafael Nadal ne participera pas à l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers. Le joueur souffre en effet d'une blessure au pied gauche et préfère se retirer du Masters 1000 de Toronto.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer cette année après tout le succès que j’ai connu au Canada. C’est une situation difficile, mais je n’y peux rien. Je dois trouver une façon de régler ce problème. Au bout du compte, pour moi, le plus important est de prendre plaisir à jouer au tennis. Aujourd’hui, cette douleur m’empêche d’avoir du plaisir et je ne crois pas en mes chances de pouvoir vraiment rivaliser. Je voulais vraiment participer à ce tournoi, mais le moment est venu de prendre une décision et c’est malheureusement la décision que j’ai prise et nous en saurons probablement plus dans les deux prochains jours", a-t-il réagi.