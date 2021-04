Si on a beaucoup parlé dans les médias des quarantaines imposées aux joueurs à l’US Open et l’Australian Open, on évoque moins souvent le quotidien des guerriers des circuits secondaires, ceux qui sur les tournois ITF ou Challenger se battent chaque semaine pour faire décoller leur carrière. Leurs galères, comme celle vécue depuis plus d’une semaine au Portugal par notre compatriote Simon Beaupain (ATP 973), passent inaperçues.

"On est arrivés au Portugal le samedi 27 mars", expliquait depuis sa chambre d’hôtel, Xavier Le Gall, l’entraîneur français de notre compatriote. "Moi je venais de Paris avec Geoffrey Blancaneaux (ATP 302) et Simon de Bruxelles. On s’est retrouvés à Lisbonne pour participer à deux tournois Challenger à Oeiras. Samedi et dimanche, on a connu des journées normales. Le lundi, on est passés aux tests PCR. Mardi matin, on a appris que Geoffrey était positif, Simon était négatif comme moi. Mon joueur français a été mis en quarantaine, ce qui est normal. Il a voulu passer un second test à l’hôpital mais cela lui a été refusé. Avec Simon, nous sommes restés au club. Le mardi en fin d’après-midi, on rentre à l’hôtel et on tombe sur deux médecins du tournoi qui nous disent qu’on est aussi mis en quarantaine pour 14 jours car nous sommes considérés comme cas contact."