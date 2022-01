"Elise souffre effectivement d'une gêne à la cuisse", a-t-il affirmé. "Elle a ressenti des douleurs et a préféré ne pas jouer par mesure de précaution. Des examens complémentaires permettront d'en savoir plus et de déterminer les implications." Elise Mertens devait entamer ce mercredi sa saison 2022 en Australie. Deuxième tête de série du Melbourne Summer Set 2, la N.1 belge, 26 ans, devait affronter au premier tour la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 76), issue des qualifications. Elle a été retirée du tableau et remplacée par la Chinoise Xinyu Wang (WTA 101). La native de Louvain, 4e mondiale en double, avait aussi prévu de jouer en double, avec sa nouvelle partenaire, la Russe Veronika Kudermetova. Elise Mertens doit normalement s'aligner la semaine prochaine au Sydney Tennis Classic, le tournoi WTA 500 sur dur de Sydney, doté de 703.580 dollars, avant une participation à l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem du calendrier, le 17 janvier.