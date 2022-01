Le choix était risqué, mais il s’est révélé judicieux. Ysaline Bonaventure a remporté l’ITF 60 000 dollars de Bendigo au terme d’une semaine qui a montré que ses trois mois de préparation ont déjà porté leurs fruits.

En finale, la Stavelotaine qui était retombée à la 235e place mondiale s’est imposée 6-3, 6-1 face à la jeune pépite Victoria Jimenez Kasintseva (WTA 255), la lauréate de l’Open d’Australie juniore en 2020. L’Andorrane avait alors 14 ans ! La Liégeoise n’est pas tombée dans le piège malgré sept doubles fautes.

La représentante de Hope and Spirit a plus que tenu son rang dans un tournoi de Division 2 où elle n’était pas tête de série. En valeur absolue, elle avait le niveau pour briller. "J’étais hyper contente après la balle de match", nous racontait la protégée du Néerlandais Paul Monteban. "La pression est retombée. Je suis vraiment satisfaite de ma semaine. Tout n’a pas été simple sur un plan mental. Quand tu as suivi une période de préparation si longue et si intense, tu as encore plus envie de bien faire. J’avais besoin de confiance."