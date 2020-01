Bonaventure a été la 1re Belge à jouer enMais quel a été le prix de ce succès ?

Ysaline Bonaventure s’est extirpée de la fumée qui tenait Melbourne en tenailles avec une victoire (6-2, 7-5) et sans passer trop de temps sur le court (1 h 14). Programmé à 10 h, elle et la Française Diane Parry n’ont débuté leur premier tour qu’une heure plus tard, en raison d’une qualité d’air insuffisante. "C’est un petit peu plus difficile à respirer mais je ne sais pas si c’est parce qu’il fait chaud et qu’on n’a pas eu l’habitude de jouer dans des conditions pareilles… Mais sur certains points, on est un peu plus essoufflé", estimait Bonaventure après la rencontre.

(...)