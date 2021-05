Absent du Masters 1000 de Madrid, David Goffin sera bel et bien sur la ligne de départ à Rome la semaine prochaine. Après sa blessure aux adducteurs de la jambe droite encourue au tournoi de Barcelone, il y a deux semaines, lors de son huitième de finale face à Cameron Norrie, le Liégeois est rentré en Belgique pour se faire examiner, se soigner et surtout se reposer pour que cette élongation ne soit plus qu’un mauvais souvenir.

Cette période off, qui aura certainement fait du bien mentalement après de nombreuses semaines à voyager, a permis au n°1 belge de se retaper. Il est donc prêt à repartir au combat et a pris l’avion ce jeudi avec son staff pour l’Italie où le tournoi de Rome va lui servir de préparation à Roland-Garros qui débutera le dimanche 30 mai. Avec le recul, on peut dire que David Goffin a bien fait de stopper rapidement les frais face à Cameron Norrie et de ne pas jouer avec sa santé. Mathématiquement, son absence à Madrid n’est en rien préjudiciable pour son ranking (13e mondial) et sportivement, cela ne met pas en danger sa préparation pour Roland-Garros puisqu’avant le Grand Chelem, le Liégeois pourra jouer à Rome avant de s’envoler pour Lyon où il disputera pour la première fois cet ATP 250.

Il y sera l’une des têtes d’affiche avec Diego Schwartzman, Matteo Berrettini, Gaël Monfils et Jannik Sinner.