Tel sera donc l'adversaire de Steve Darcis au premier tour de l'Australian Open 2019, mardi prochain.

Le jeune Croate, 22 ans, sera l'un des joueurs à suivre sur les courts en Plexicushion bleu de Melbourne Park après avoir battu à deux reprises Roger Federer l'an dernier et gagné plus de 30 places à l'ATP pour frapper à la porte du Top 10.

"Je me sens bien à la veille d'entamer les choses sérieuses", a-t-il confié vendredi à Belga après une séance d'entraînement d'1h30 avec le Canadien Milos Raonic (ATP 17). "J'ai spécialement choisi de venir plus tôt ici à Melbourne et de ne pas jouer le moindre tournoi de préparation, car la saison dernière a été très longue avec notre victoire en finale de la Coupe Davis. Et jusqu'ici, tout s'est bien passé. Je suis très heureux de mon année 2018 (NdlR : il a gagné le tournoi ATP 500 de Halle et atteint la finale du tournoi Masters 1000 de Shanghai contre Novak Djokovic) et cela me donne énormément de motivation pour continuer à progresser." Borna Coric, qui a pour idole son compatriote Goran Ivanisevic et Rafael Nadal (ATP 2) n'a encore jamais rencontré Steve Darcis sur le circuit, mais cela ne l'empêche pas de savoir à quoi s'attendre. "Nous n'avons encore jamais disputé de match officiel, mais je le connais assez bien, car nous nous sommes souvent entraînés ensemble en 2016", a-t-il poursuivi. "Je sais qu'il a une très bonne main. Il a été souvent blessé dans sa carrière, mais il a chaque fois réussi à revenir. Cela témoigne de sa ténacité. Je l'ai un peu suivi la semaine dernière au tournoi de Pune et j'ai vu qu'il jouait très bien. Il peut être dangereux. En outre, il s'agira de mon tout premier match de l'année. Je sais donc que je devrai être sur mes gardes."