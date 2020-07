Après le départ de la joueuse pour les États-Unis, Carl Maes quitterait ses fonctions de directeur.

Alors que des bruits alarmistes sur la santé financière de l’Académie Kim Clijsters circulent depuis plusieurs mois, le centre de perfectionnement et de formation installé à Bree traverserait une période compliquée. Trois semaines après l’annonce de la Limbourgeoise qui confirmait son départ pour les USA où elle va vivre avec son mari Brian Lynch et ses trois enfants, ce serait au tour de Carl Maes, directeur du centre depuis six ans, de quitter les lieux.

L’ancien entraîneur de celle qui a été numéro 1 mondiale devrait prendre la direction de Tenerife pour y travailler. D’autres coachs auraient aussi quitté le KC Academy ces dernières semaines. Voilà des faits qui tranchent avec le discours rassurant de la direction d’il y a trois semaines quand Kim a annoncé son départ : “Pour le moment, rien ne change. La direction est au courant des plans de Kim et ceux-ci sont séparés des discussions sur ce qui est le mieux pour l’académie.”