La scène est vieille comme le tennis. Avant chaque partie, l’un des joueurs lance un : "Qui a des balles ? Moi, j’en ai, mais elles sont usées." Gregory Merguerian, Maxime Sohet et Antoine Wouters ont poussé la discussion plus loin. Elle a même débouché sur un projet concret : Bounce.

Pourquoi les balles de tennis ou de padel s’usent-elles si vite ? "Nous avons mené une véritable enquête auprès des spécialistes", nous explique Gregory Merguerian, co-founder et CEO de Bounce. "Le changement est provoqué par le manque de pression des balles."

La question écologique est vite venue sur la table. Le tennis est le quatrième sport le plus polluant au monde à cause de ses 500 millions de balles produites par an. Pire, une balle est quatre fois plus nocive qu’une bouteille en plastique. Elle met 2 500 ans à se décomposer. "Cette publicité est mauvaise."

Ces trois passionnés ont planché sur un projet révolutionnaire qui rendrait le tennis et le padel plus écoresponsables. L’idée, c’est de multiplier par trois la durée de vie d’une balle.

Qu’on joue ou non, une boîte de balles ouverte perd progressivement de la pression à cause de son caoutchouc poreux. La loi de Chapelier expliquait que deux corps tendent à l’équilibre, ce qui est le cas avec la pression de la balle qui est plus forte que la pression extérieure. CQFD. Les trois fondateurs de Bounce ont imaginé un tube qui recrée un espace pressurisé entre deux parties. La perte de pression est donc nulle.

Conscients du potentiel de ce tube, les dirigeants de Bounce ont récolté 250 000 euros. La machine était lancée. En ce moment, ils ont lancé un crowndfunding afin de précommander les tubes. L’objectif de 10 000 euros a été atteint en 20 minutes. La barre des 40 000 était dépassée au bout d’une journée. À 10 jours de la fin, le montant s’élevait à 74 000 euros. Les tubes seront vendus en commerce pour 80 €, mais il est possible de s’en procurer à 30 et 40% de réduction via la campagne de crowdfunding. La production est annoncée pour novembre.

https://www.kickstarter.com/projects/bouncetube/the-next-generation-tubes-for-tennis-and-padel-players?ref=121qse