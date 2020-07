Kim Clijsters participe ce lundi à la World Team Tennis, une compétition par équipe qui a débuté le 12 juillet dans une station de montagne américaine, en présence de spectateurs.

Cette épreuve mettant aux prises neuf équipes, représentant chacune une ville, organise sa 45e saison au Greenbrier Resort, à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, du 12 juillet au 2 août.

Kim Clijsters fait partie de l'équipe de New York Empire aux côtés de Mardy Fish, Jack Sock, Sabine Lisicki, Neal Skupski et Kveta Peschke.

Sofia Kenin, lauréate du dernier Open d'Australie, et Sloane Stephens, sacrée à l'US Open en 2017, dispute également la WTT, tout comme la championne olympique Monica Puig, Eugenie Bouchard, Francis Tiafoe, Milos Raonic ou les frères Bryan.

La World Team Tennis prévoit de disputer 63 matches du 12 au 30 juillet, menant à des demi-finales le 1er août puis à la finale le lendemain.

Selon les directives sanitaires de la Virginie-Occidentale, 500 spectateurs, soit une capacité de 20%, peuvent assister aux rencontres.

Les circuits ATP et WTA sont à l'arrêt depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, et devraient reprendre en août. Mardi, on a appris que l'US Open aura lieu à huis clos du 31 août au 13 septembre.

Kim Clisjsters, 37 ans, a fait cette année son retour sur les courts après sept ans d'absence. Elle a disputé les tournois de Dubaï et Monterrey, avant la suspension du circuit WTA.

Kim Clijsters avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).