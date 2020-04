Il y a un an et demi, le Binchois Germain Gigounon rangeait sa raquette après une carrière qui l’aura vu voyager entre la 185e et la 300e place au ranking ATP lors de ses meilleures saisons. Un choix dicté par la volonté d’entamer à 29 ans une carrière d’entraîneur. Dix-huit mois plus tard, l’heure d’un premier bilan a sonné.





Germain, pourquoi vouliez-vous devenir coach ?

"Je voulais rester dans le milieu du tennis. Et l’idée de coacher a toujours été présente dans mon esprit. J’ai directement eu l’opportunité de travailler avec Yanina Wickmayer.



(...)