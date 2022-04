David Goffin a remporté un troisième match au Maroc où il affrontera Federico Coria pour une place en finale.

Plus de regard de chien battu, plus de mine déconfite après deux points perdus et un langage corporel qui ne laisse plus penser à l’adversaire qu’au moindre jeu remporté David Goffin s’écroulera. Le Liégeois, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a parfaitement entamé sa saison sur terre battue du côté de Marrakech (ATP 250). Après avoir dominé Dzumhur et Andujar, le numéro un belge a écarté en quarts de finale l’Espagnol Carballes Baena : 6-7 (6/8), 6-4 et 6-0. Pour la première fois depuis un an, notre compatriote est parvenu à enchaîner trois victoires consécutives. Ce qui lui fait évidemment le plus grand bien avant le tournoi de Monte-Carlo où il a hérité d’une wild-card et affrontera un joueur issu des qualifications au premier tour.