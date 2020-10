Serena Williams continue de s’éloigner du record de titres du Grand Chelem. Non seulement le 25e titre semble de plus en plus loin, mais on se demande aussi si le 24e, synonyme d’égalisation du record de Margaret Court, est encore jouable.

Mercredi, alors que le match précédant le sien sur le Chatrier touchait à sa fin, l’ex-n°1 mondiale a annoncé qu’elle ne jouerait pas son deuxième tour face à Tsvetana Pironkova, remake du quart de finale de l’US Open.

(...)