Darren Cahill coache Simona Halep... à distance, pour cause de Covid-19.

Darren Cahill fait partie des coachs d’expérience et d’influence du circuit. C’est avec l’ancien coach d’Andre Agassi et Lleyton Hewitt que Simona Halep a remporté son premier titre du Grand Chelem puis conquis la première place mondiale. L’Australien et la Roumaine travaillent toujours ensemble, mais à distance depuis la suspension du circuit pour cause de Covid-19. Une pause forcée qui a achevé de convaincre Cahill de la nécessité de réformer les structures actuelles.

(...)