Il est venu à bout du Slovaque Alex Molcan (ATP 47) dans un duel inédit. Il l'a émergé en trois sets et après 2h31 de jeu: 6-3, 6-7 (3/7) et 6-1. Cameron, finaliste en 2021 de ce tournoi sur terre battue doté de 534.555 euros battu par le Grec Stefanos Tsitsipas, obtient à 26 ans un 4e titre ATP après ses succès l'an dernier à Indian Wells, Los Cabos et cette année à Delray Beach.

Molcan a concédé sa troisième défaite en autant de finales après celles de l'an dernier à Belgrade contre Djokovic et de cette année à Marrakech des œuvresde David Goffin.