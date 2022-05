Ce dimanche 22 mai 2022, une très belle page de l’histoire du tennis pourrait se mettre en place. Présenté comme l’un des favoris de Roland-Garros, le jeune Carlos Alcaraz, sixième tête de série à la Porte d’Auteuil, va entamer son parcours dans cette édition 2022 du Grand Chelem français face à l’Argentin Juan Ignacio Londero, 141e mondial et sorti des qualifications comme lucky loser. Une entrée en matière sur papier en douceur pour le nouveau phénomène du tennis mondial qui a fait l’impasse sur le tournoi de Rome pour soigner une entorse de la cheville et se remettre psychologiquement de son sacre à Madrid où il a sorti à la suite Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev, ni plus, ni moins.

Pleinement concentré sur son objectif mais aussi protégé par son entourage, Carlos Alcaraz n’est pas apparu, vendredi, lors de la traditionnelle journée des médias. Une manière de se protéger et de faire descendre la pression.

(...)