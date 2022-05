Les fans de tennis espagnols ont de la chance. Alors que Rafael Nadal (36 ans en juin) est plus proche de la fin de sa carrière que du début tout en restant hyper performant, ils peuvent depuis plusieurs mois voir éclore à une vitesse grand V le jeune Carlos Alcaraz (19 ans depuis jeudi). Pour certains, ce dernier représente une version 2.0 de l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Mais est-ce vraiment le cas ? Nadal, lui, se retrouve un peu chez Alcaraz : "Carlos me rappelle beaucoup de ce que j’étais quand j’avais 17 ou 18 ans. Il a cette passion pour le jeu et en même temps cette humilité pour travailler dur. Il a du talent et un gros physique. Vraiment, il a tous les ingrédients pour réussir."



(...)