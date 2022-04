Sensation du début de saison, le jeune Carlos Alcaraz, titré il y a dix jours au Masters 1000 de Miami, était attendu à Monte Carlo comme le nouveau petit prince du Rocher.

Avec l’absence de Rafael Nadal, tous les projecteurs étaient braqués sur le jeune espagnol de 18 ans avec, dans l’esprit de nombreux spécialistes, un quart de finale attendu face à Novak Djokovic. Mais comme le Serbe, Alcaraz n’aura disputé qu’une seule rencontre lors du premier tournoi européen sur la terre battue. Face à l’Américain Sebastian Korda (21 ans, ATP 42), un autre joueur qui devrait tutoyer les sommets dans les années à venir, le Murcien n’est pas parvenu à développer son meilleur tennis et s’est finalement incliné au terme d’un match très débridé de plus de trois heures (7-6, 6-7, 6-3) agrémenté des 13 breaks et 107 fautes directes. Une rencontre sans véritable fil conducteur. Très mature lors de ses victoires, Alcaraz a affiché le même état d’esprit après ce revers.

"Ce n’est pas la mort, c’est simplement une défaite. Bien évidemment je suis déçu. Je ne suis pas parvenu à m’habituer aux conditions de jeu avec pas mal de vent qui balayait le court central. Je n’ai pas encore digéré le passage du dur à la terre battue. C’est totalement différent de Miami. Sur l’ocre, on dispute des points très longs et le slice est régulièrement utilisé. Mon objectif est d’accumuler les matchs sur la terre battue pour m’améliorer. J’ai eu des occasions mais je ne suis pas parvenu à les saisir. C’est une bonne défaite pour acquérir de l’expérience. Je suis conscient des attentes placées en moi mais je me concentre sur mon travail."

La prochaine étape pour l’Espagnol sera Barcelone la semaine prochaine.