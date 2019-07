Les Belges de mercredi

Les spectateurs belges prendront place sur le court 18 dès midi afin de pousser Kirsten Flipkens vers la victoire contre Hsieh. Ils pourront ensuite applaudir David Goffin qui tentera aussi de se qualifier pour le 3 e tour. Le Français JérémyChardy qui est plus dangereux que son classement (ATP 81). “C’est un joueur vraiment très dangereux, ultra-agressif avec le service et le coup droit comme armes”, confiait David Goffin après sa victoire lundi. Steve Darcis jouera en même son va-tout contre Bautista-Agut avant que Wickmayer ne clôture la journée des Belges en fin d’après-midi contre la Chinoise Zhang.

2010 Le chiffre du jour

Federer lâche un set C’était la première fois depuis 2010 que Federer lâchait le premier set au premier tour à Wimbledon (et la deuxième sur les 17 dernières éditions). Vexé, il a ensuite déroulé pour écarter le Sud-Africain Lloyd Haris 3-6, 6-1, 6-2, 6-2.

Ashleigh Barty, enfin une n°1 cool

La nouvelle numéro un mondial a réussi ses premiers pas en Grand Chelem en tant que n°1 mondial. Elle en a expliqué le secret. "Je suis un peu arrivée en mode "hakuna matata", juste relax et on y va. La seule pression que je subis est celle que je me mets moi-même, en m'assurant de bien faire les choses, en me préparant de la bonne manière. En fin de compte, lorsqu'on joue, on y va et on profite. C'est pourquoi on fait tout ce travail, tous ces entraînements, pour se faire plaisir sur les matches." La formule fonctionnne. Elle a battu Zheng 6-4, 6-2.

Top

Les Belges

Après le 4 sur 6 de lundi, la délégation belge a fait le carton plein mardi à la suite des succès d’Elise Mertens et d’Alison an Uytvanck. Il y a aura donc 6 Belges au deuxième tour ce qui est une première à Wimbledon.

Elle n'est que 121e mondiale, mais elle a réussit un grand exploit. La Brésilienne Beatriz Haddad Maia a battu l'Espagnole Garbine Muguruza 6-4, 6-4 en 1h30. Beatriz Haddad Maia sera opposée au 2e tour à la Britannique Harriet Dart (WTA 182), dans un match dont la gagnante rencontrera au 3e tour soit Alison Van Uytvanck (WTA 58) soit l'Australienne Ashleigh Barty, la nouvelle numéro 1 mondiale. Derrière le Big Three, le mieux classé se nomme Kei Nishikori qui est 7e.

Flop

Dominic Thiem

L’Autrichien, récent finaliste à Roland-Garros, n’avait pas hérité d’un premier tour facile. Opposé au grand serveur américain Sam Querrey, le n°4 mondial a abrégé ses souffrances sur le gazon (7-6 (4), 6-7 (1), 3-6, 0-6). L’an passé, il avait déjà perdu au premier tour d’un Grand Chelem où il n’a jamais dépassé les huitièmes de finale. Il n’a joué qu’un seul match sur gazon en 2019. Après les pertes de Zverev et Tsitsipas lundi, c'est au tour d'un autre Top 10 à ne pas passer le premier tour. L'ATP ne nous avait plus habitué à une telle catastrophe.

Le clash du 2e tour: Kyrgios-Nadal

Après avoir critiqué vertement l'ennui du jeu de Novak Djokovic et de la domination de Roger Federer, Nick Kyrgios n'avait pas encore affronté un membre du Big Three. L'Australien, totalement imprévisible, sera particulièrement motivé au 2e tour car il affrontera Rafael Nadal sur une surface que l'Espagnol n'affectionne pas trop. Kyrgios a eu besoin de 5 sets pour gagner le droit de jouer ce match de prestige. Il a battu son compatriote Jordan Thompson (ATP44) en 3h32 (7-6 [4], 3-6, 7-6 [10], 0-6, 6-1). Capable de tout, il a tenté un service à la cuillère sur une balle de set et a pris le 3e set au bout de sa 8e tentative. Sur la 4e manche, il a laissé filer le set en 18 minutes avant de se reprendre dans la 5e manche. Il a probablement eu ce sursaut d'orgeuil car il savait qu'il affronterait Rafael Nadal qui n'avait pas apprécié le pétage de plomb à Rome quand Kyrgios avait laissé une chaise sur le terrain. Le duel s'annonce électrique.



Il nous manque

Alexander Zverev faisait peine à voir en conférence de presse à la suite de sa défaite au premier tour. "Ma confiance est en dessous de zéro en ce moment. Je suis très dur avec moi-même. Il y a aussi la vie qui entre en jeu. Ces deux derniers jours ont été très compliqués pour moi personnellement. Je dois régler ça pour bien jouer."

Elle est toujours là

L'Allemande Angelique Kerber (WTA 5), gagnante de l’édition 2018, a battu sa compatriote Tatjana Maria (WTA 65) 6-4, 6-3.

La joueuse la plus patiente du circuit

A défaut de couronne, Serena Williams a déjà franchi un tour à Wimbledon. Elle a facilement écarté la joueuse la plus patiente du circuit : Giulia Gatto-Monticone. L’Italienne a joué son premier match à Wimbledon à 31 ans alors qu’elle est sur le circuit depuis… 17 ans. “C’est un rêve devenu réalité”, avait-elle déclaré en sortant des qualifs. Le rêve de Serena, c’est de gagner à Londres son 24e titre en Major.