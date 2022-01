© AFP

Ce mercredi soir, Novak Djokovic s'est vu refuser son entrée en Australie suite à l'annulation de son Visa . Si le Serbe a déposé un recours contre cette expulsion, il a été placé en quarantaine en attendant qu'une décision soit prise.Pour rappel, le n°1 mondial est adepte des médecines alternatives et n'a jamais confirmé avoir été vacciné contre le Covid. Il s'était rendu à Melbourne après avoir obtenu une exemption médicale qui n'est visiblement pas du goût des Australiens. Depuis son arrivée, les événements s'enchaînent et les réactions pleuvent. Suivez l'évolution de la situation en direct:- 9h25: "Djokovic se sentait légitime !" Un journaliste de 9News Australia a pu échanger avec un homme qui a vu Djokovic présenter ses documents lors de son arrivée à Melbourne. "Il dit que Novak a montré plusieurs papiers avec les logos de Tennis Australia. Il avait légitimement l'impression que cette exemption médicale était suffisante."- 9h10: le modeste Park Hotel de Melbourne est devenu le nouveau point de rassemblement des supporters de Djokovic et des manifestants antivax. Nos confrères de l'AFP ont pu immortaliser ces rassemblements.- 8h45: Novak Djokovic a obtenu un sursis à son expulsion. L'audience concernant la validité de son visa a été reportée à lundi, comme l'a expliqué un avocat du gouvernement. D'ici là, le Serbe restera en quarantaine. Le juge Anthony Kelly a invité les avocats des différentes parties à préparer leurs appels durant le week-end.- 8h30: Aleksandar Vucic, le président de la Serbie, a déclaré vouloir "se battre pour Nole". Au cours d'un entretien téléphonique, il lui a assuré son soutien:Ou quand cette affaire prend la tournure d'un véritable incident diplomatique...- 7h55: le Park Hotel, où Djokovic a été placé en quarantaine, est décrit comme un "établissement infâme". Depuis plus d'un an, cet hôtel accueille des réfugiés en provenance d'îles voisines. En octobre dernier, une épidémie de Covid avait frappé cet hôtel où l'on a déjà vu des réfugiés afficher ces messages aux fenêtres: "Arrêtez ce centre de torture". Le 23 décembre dernier, certains médias rapportaient même un début d'incendie au Park Hotel, sans gravité. Pour autant, l'établissement n'avait pas été évacué. Voilà qui donne une idée de la détermination des Australiens à faire respecter la quarantaine.- 7h30: invité à réagir à la polémique, Rafael Nadal s'est plutôt rangé du côté de l'Australie., a déclaré l'Espagnol.- 7h20: Djokovic placé en quarantaine au Park Hotel de Melbourne. Le Serbe est arrivé dans sa nouvelle demeure sous l'oeil de nombreux curieux et de plusieurs caméras. Quelques minutes plus tard, il saluait la foule depuis la fenêtre de sa chambre. Un correspondant de BFM TV a expliqué la scène avant de donner des éclaircissements sur les réticences des Australiens vis-à-vis de l'exemption médicale du serbe:- 7h00: deux autres joueurs concernés ? Selon ABC, deux autres exemptions médicales ont été accordées à des participants de l'Australian Open. Et ces deux joueurs, dont on ignore encore l'identité, risquent de recevoir le même accueil que Novak Djokovic à leur arrivée "Down Under".