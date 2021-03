Un exemple est parfois bien plus parlant que de longues explications. Cette semaine se dispute l’Open de Marseille où on retrouve certains cadors du circuit comme Daniil Medvedev ou Stefanos Tsitsipas. Mais tous les yeux des passionnés de tennis sont tournés vers Doha pour le retour à la compétition de Roger Federer. Du bain béni pour les 13 sponsors du Suisse qui est selon le dernier rapport du magazine Forbes le sportif le mieux payé au monde avec une rentrée financière de 106,3 millions de dollars (95,5 millions d’euros) entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020.