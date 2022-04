C'est un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître: Anna Kournikova en ces temps-là, était plus supportée pour sa plastique que son coup droit. Alors, forcément, quand la jeune américaine Ashley Harkleroad s'est mise à poser nue pour playboy en 2008 et à partager la vie d'Andy Roddick, elle fut vite comparée à la joueuse russe qui est la compagne d'Enrique Iglesias depuis 2001. D'autant plus que les deux femmes ont pour point commun un palmarès vierge de tout trophée en simple.Si on reparle d'Ashley Harkleroad aujourd'hui, c'est parce que l'Américaine de 36 ans vient de rejoindre le site OnlyFans où elle offre des contenus pour adultes aux abonnés, à savoir des photos nues. Avec cette description: "Ici pour profiter de ma liberté d'expression. Sportive, dragueuse, joueuse et drôle, je suis dans la fleur de l'âge... Écoutez-moi rugir !"Harkleroad avait mis fin à sa carrière à 26 ans, après avoir mal digéré la pression mise sur ses épaules à ses débuts, alors qu'elle avait été n°3 mondiale chez les juniors et sous contrat avec Nike dès l'âge de 15 ans.Aujourd'hui, la jeune maman partage la vie de Chuck Adams, ancien joueur qui est de 15 ans son aîné.