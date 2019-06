Paris est la place des grands hommes.

Statistique hallucinante qui révèle la qualité et la légitimité du top niveau actuel chez les messieurs : les 10 premières têtes de série ont composté leur billet pour les 1/8es de finale.

Un exploit qui ne se répète ici à la porte d’Auteuil que pour la 3e fois seulement dans l’histoire de l’ère Open : Djokovic, Nadal, Federer, Thiem, Zverev, Tsitsipas, Nishikori et Del Potro ont tous franchi le cap !

Quand on jette un coup d’œil au tableau féminin, on ne recense que 3 sociétaires du top 10 au même stade. Ashleigh Barty (8e), la tenante Simona Halep (3e) et sa dauphine 2018 Sloane Stephens (7e).

Bref, si les stars masculines tiennent leur rang, du côté féminin, c’est la porte ouverte aux surprises.