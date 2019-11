Steve Darcis a été battu en finale du Challenger d'Eckental, un tournoi de tennis joué sur moquette doté de 46.600 euros, dimanche en Allemagne.

Le Liégeois de 35 ans, 181e mondial, s'est incliné en trois sets 6-4, 4-6, 6-3 en finale face au Tchèque Jiri Vesely (ATP 119), 26 ans et tête de série N.7. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes. Mené un set à rien, Darcis a prolongé le suspense en enlevant la deuxième manche, mais il n'a pu remporter sa troisième finale à Eckental. Le Sprimontois s'était incliné en finale en Bavière en 2005 et s'y était imposé en 2016 face à l'Australien Alex De Minaur.

Steve Darcis, vainqueur de deux titres ATP (Amersfoort 2007 et Munich 2008), compte dix titres Challenger à son palmarès, le dernier décroché à Bordeaux en 2017. C'était la seconde finale de l'année pour Darcis, finaliste au Challenger de Cherbourg en février.

Steve Darcis, qui a récemment annoncé qu'il prendrait sa retraite en janvier 2020, a été sélectionné par Johan Van Herck pour participer à la phase finale de la Coupe Davis prévue fin novembre à Madrid.