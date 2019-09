Ruben Bemelmans et son partenaire allemand Daniel Masur se sont qualifiés pour les quarts de finale (2e tour) du tournoi sur surface dure de Glasgow, un Challenger doté de 46.600 euros, mardi en Grande-Bretagne.

Bemelmans et Masur ont battu au 1er tour la paire tête de série N.3, composée du Suédoise Andre Goransson et du Néerlandais Sem Verbeek, en deux sets 7-6 (7/2), 6-4 et 1h25 de jeu.

Bemelmans et Masur affronteront en quarts soit le duo formé par l'Espagnol Nicola Kuhn et l'Autrichien Jurij Rodionov, soit les Français Arthur Rinderknech et Geoffey Blancaneaux.

Seul Belge engagé en Ecosse, Ruben Bemelmans dispute aussi le simple. Tête de série N.8, le Limbourgeois, 198e mondial, est exempté de 1er tour. Il entrera en lice mercredi au 2e tour face au Français Antoine Escoffier (ATP 399), tombeur au 1er tour du Britannique Mark Whitehouse (ATP 540), bénéficiaire d'une wild card.