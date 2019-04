Ruben Bemelmans et son partenaire allemand Tim Puetz ont rejoint la finale du tournoi de tennis de Tunis, une épreuve du circuit Challenger jouée sur terre battue et dotée de 54.160 dollars.

Vendredi, ils ont pris le meilleur en demi-finale sur l'Italien Andrea Vavassori et l'Espagnol David Vega Hernandez, qui composaient la tête de série N.3 en Tunisie. La paire belgo-germanique s'est imposée en trois manches très serrées 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 10/5 et 2h06 de jeu. Bemelmans et Puetz seront opposés en finale aux vainqueurs de la seconde demi-finale entre les Argentins Facundo Arguello et Guillermo Duran et le duo formé par le Bosnien Tomislav Brkic et le Croate Tomislav Draganja.

Bemelmans, 31 ans, compte un titre en double sur le circuit ATP (Los Angeles en 2012 avec Xavier Malisse) et six titres Challenger (Aix-la-Chapelle 2010, Vancouver 2012, Eckental et Aptos en 2014, Eckental et Mons en 2015). Il a aussi remporté treize titres ITF Futures en double .

Bemelmans (ATP 167) a été éliminé en 1/8e de finale du simple à Tunis, jeudi, 2-6, 6-3 et 6-3 par le Brésilien Thomaz Bellucci (ATP 223).