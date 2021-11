Entamée à Melbourne par une victoire en simple au Gippsland Trophy, son seul titre en 2021, la saison d’Elise Mertens s’est terminée la nuit de mercredi à jeudi à Guadalaraja au Mexique par une défaite en finale du double dames du Masters féminin. Associée à la Taïwanaise Su-wei Hsieh, la Limbourgeoise a été battue (3-6, 4-6) par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

"Nous avons eu de bons résultats cette saison, notamment avec nos succès à Wimbledon et Indian Wells, analysait Elise Mertens. En fait, cette finale, c’est aussi un bon résultat. Nous n’avons pas remporté le titre, mais nous étions très fières d’être arrivées jusqu’ici. Nous avons grandi comme équipe avec Su-wei depuis le début de notre association cette année. Nos adversaires du jour se connaissent depuis plus longtemps. Leur duo fonctionne vraiment bien. Siniakova prend régulièrement le filet et Krejcikova reste derrière. Elles savent vraiment bien se positionner et tournent parfaitement. Est-ce que je vais poursuivre ma collaboration en 2022 avec Su-wei ? On va voir. Nous profitons d’abord de ce dernier tournoi, de nos amis. Nous réfléchirons ensuite à l’année prochaine."