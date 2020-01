Catherine 'CiCi' Bellis (WTA 600) sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 17) ce samedi au troisième tour de l'Open d'Australie.

L'Américaine, 20 ans, incarne l'une des belles histoires du tournoi jusqu'à présent. La native de San Francisco, qui avait capturé l'imagination du monde du tennis en battant Dominika Cibulkova, 12e mondiale à l'époque, à l'US Open en 2014, est en effet une miraculée, après avoir subi quatre opérations au bras droit - une au poignet, une au coude et deux pour lui casser le bras et raccourcir son cubitus.

"Je n'aurais jamais imaginé être ici, qui plus est après avoir gagné deux matchs", a-t-elle confié, avec le sourire. "J'ai vu tellement de médecins et chacun me racontait tout et son contraire. L'avant-dernier m'avait dit que ma carrière était terminée, alors que je lui rendais visite pour une nouvelle douleur au coude. Après un an et demi de rééducation et quatre opérations. C'était horrible! Il m'a envoyée vers un confrère qui, lui, n'a pas du tout vu la même chose, malgré les mêmes radios. Je ne sais toujours pas si mon ligament est partiellement déchiré ou totalement, dans quel état est réellement mon cubitus, mais je joue sans douleur alors je m'en moque!"

'CiCi' Bellis avait même repris des études de marketing à l'Université d'Indiana, tant elle craignait d'être perdue pour le tennis. C'est dire si c'est sans pression et avec une folle envie de mordre dans la balle que cette fan de l'équipe de NFL des San Francisco 49ers se présentera dans la Melbourne Arena, en troisième rotation, contre Elise Mertens.

"Je l'ai déjà rencontrée, mais c'était il y a tellement longtemps (elle avait gagné 6-3, 6-3 à Dubai en 2018, avant ses problèmes au bras, ndlr)", a-t-elle poursuivi. "Je viens de la rencontrer en double, en fait. C'est une excellente joueuse. Elle a des très bons coups de fond du court et elle sert très bien aussi. Je vais discuter avec mon coach pour voir comment l'aborder. Je pense de toute façon que ce sera un très bon match. Et si je perds, j'irai au Super Bowl", a-t-elle conclu.