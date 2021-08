Il y retrouvera l'Allemand Alexander Zverev (ATP 5), facile vainqueur du Norvégien Casper Ruud. Le Grec a dominé le premier set face au Canadien, avant de se faire accrocher dans le second cédé à son adversaire, après avoir laissé passer deux balles de match, puis de remporter facilement la dernière manche.

"Le tennis est un jeu psychologique et ce genre de choses arrive. Il est important de s'en tenir à ses racines et à ce que l'on fait de mieux", a déclaré Tsitsipas lors de son interview sur le court. "Ce n'était peut-être pas idéal dans le deuxième set, surtout quand j'ai eu tant d'opportunités et que j'ai eu une si bonne occasion de conclure un peu plus tôt. Mais avec beaucoup de patience et en essayant simplement de trouver cette opportunité dans le troisième set, je me suis avancé, j'étais vraiment déterminé et je n'ai pas lâché."

Il rejoint en demi-finale le champion olympique de Tokyo Alexander Zverev (ATP 5), tête de série N.3, jamais inquiété par Casper Ruud (ATP 11/N.8) qu'il a sorti sans ménagement 6-1 et 6-3 en moins d'une heure grâce à 78% de points gagnés au service.

Tsitsipas a remporté leur dernière confrontation en demi-finales du tournoi de Roland-Garros après une rencontre à suspense jouée en cinq sets 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3. Il mène 6 à 2 dans leurs confrontations directes.

L'autre demi-finale de ce tournoi doté de 4.845.025 dollars opposera les Russes Daniil Medvedev, 2e mondial et tête de série N.1, et Andrey Rublev, ATP 7 et tête de série N.4. Medvedev a été le plus expédéitif en écartant Pablo Carreno Busta (ATP /N.7) 6-1, 6-1 en à peine 54 minutes. Rublev a mis fin au parcours du Français Benoît Paire (ATP 50) 6-2, 3-6, 6-3.

TABLEAU DAMES: Jill Teichmann poursuit son parcours et affrontera Karolina Pliskova en demi-finale

La surprenante Suissesse Jil Teichmann (WTA 76) s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, joué sur surface dure et doté de 1.835.490 dollars. Elle a battu en quarts de finale sa compatriote Belinda Bencic (WTA 12) 6-3 et 6-2. Bénéficiaire d'une wild card pour ce tournoi, Teichmann a dominé sans problème la championne olympique de Tokyo en deux sets et 1h11 de jeu.

"Je me suis sentie bien depuis le début", a déclaré Teichmann après sa victoire. "J'ai bien servi... les balles courtes, je les ai rentrées. Je défendais bien. Je me déplaçais bien. Je pense que tout a fonctionné pour moi aujourd'hui."

"Nous nous sommes embrassées avant le match ; nous nous sommes embrassées après le match", a déclaré Teichmann, à propos de sa compatriote et amie. "Nous savons qu'une fois que nous entrons sur le court, c'est du business, c'est juste une autre joueuse avec laquelle je dois composer, et elle avait le même état d'esprit. Au début, c'est évidemment un peu spécial, mais une fois qu'on est dedans, on regarde juste le jeu, sans regarder l'adversaire, ou en tout cas moi je fais comme ça."

Jeudi, la Suissesse de 24 ans avait déjà éliminé la Japonaise Naomi Osaka (WTA 2).

Son parcours se poursuit avec une demi-finale contre Karolina Pliskova (WTA 4/N.5) qui a bénéficié de l'abandon de l'Espagnole Paula Badosa (WTA 29) au second set. La Tchèque avait gagné 7-5 le premier et menait 2-0. Badosa souffrait d'une blessure à l'épaule droite.

L'autre demi-finale opposera la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty à l'Allemande Angelique Kerber (WTA 22). Barty a éliminé Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 10) 6-2, 6-4. Kerber menait 6-4, 3-3 avant de bénéficier elle aussi d'un abandon celui de la Tchèque Petra Kvitova (WTA 11) victime de douleurs à l'estomac.