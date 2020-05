Voici les alternatives pendant que les circuits ATP, WTA et ITF sont fermés.

La Belgique, il y a quinze jours ; la France, la semaine dernière : petit à petit, la pratique du tennis a repris ses droits en Europe, où 39 États sur 50 ont autorisé leurs ressortissants à taper dans la petite balle jaune. Avec à chaque fois un cheminement classique permettant aux joueurs pros de reprendre leur activité avant Monsieur et Madame Tout-le-monde. Mais toujours avec des mesures strictes pour respecter la distanciation physique et lutter contre la propagation du Covid-19.

Si cette nouvelle liberté a fait du bien aux amateurs de tennis, elle a aussi fait germer des idées du côté des dirigeants et des organisateurs d’événements. Puisque les tournois internationaux sont interdits jusqu’au 1er août par l’ATP, la WTA et l’ITF, ce sont des compétitions nationales qui vont meubler le manque des joueurs et des supporters. Voici un petit tour d’horizon de ce qui se prépare chez nos voisins.