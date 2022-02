Le N.1 belge a conservé sa 48e place. Le top 10 n'a connu aucune modification. Le Serbe Novak Djokovic précède toujours dans l'ordre le Russe Daniil Medvedev, l'Allemand Alexander Zverev, le Grec Stefanos Tsitsipas et l'homme aux 21 tournois du Grand Chelem l'Espagnol Rafael Nadal. Toutefois, Djokovic a vu son avance fondre. Le Serbe qui débutera sa saison cette semaine à Dubaï, après avoir été refoulé d'Australie à la veille de l'ouverture du premier tournoi du Grand Chelem à Melbourne, ne compte plus que 440 points d'avance sur Medvedev. Elle était de 2900 points au début de l'année et encore de 1240 points il y a une semaine.

Des lauréats de la semaine écoulée c'est la nouvelle pépite du tennis espagnol Carlos Alcaraz qui a réalisé la meilleure opération au classement. Son deuxième titre ATP ramené de Rio de Janeiro (après un premier à Umage en 2021) lui permet d'intégrer à 18 ans le top 20 mondial après avoir gagné 9 rangs en une semaine. Sa 20e place constitue son meilleur classement à ce jour. Le joueur de Murcie était encore 127e il y a douze mois. Le Russe Andrey Rublev, vainqueur à Marseille a maintenu sa 7e position. Le Britannique Cameron Norrie se retrouve 12e (+1) à la suite de sa victoire à Delray Beach.

