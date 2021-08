À la suite de la fin de la période de protection et son élimination au 1er tour, le Liégeois va passer au mieux de la 19e à la 30e place.

Si le circuit ATP a repris plus ou moins normalement depuis plusieurs mois, ce n’était pas encore le cas du système de calcul du ranking mondial. Ce dernier a offert depuis la reprise des tournois, après la pause forcée due à la pandémie du Covid-19, une protection aux joueurs en leur permettant de conserver en tout puis en partie les points récoltés sur des tournois en 2019. Et si un joueur avait participé en 2019 et en 2020 au même tournoi, son meilleur résultat était pris en compte.

Certains joueurs auront donc eu l’avantage de pouvoir conserver très longtemps de nombreux points acquis entre le 4 mars 2019 et le 12 août 2019, période qui précède d’un an le laps de temps où le tennis mondial s’est arrêté. On pense notamment à David Goffin qui a gardé pendant deux ans les points de sa finale à Cincinnati en 2019 où il s’était incliné face à Medvedev.

Mais dès lundi prochain, le 23 août, cette manière de faire sera révolue et l’on reviendra à la méthode habituelle de calcul. Cette dernière remplacera semaine après semaine dans le ranking les points décrochés sur un tournoi en 2020 (ou 2019) par ceux acquis sur la même épreuve en 2021. Ce qui veut dire que les points que certains joueurs conservent depuis 2019 disparaîtront. Et ce retour à la normale dès la fin du Masters 1 000 de Cincinnati va faire des dégâts chez certains joueurs. David Goffin sera l’un des premiers impactés à la suite de son élimination au premier tour dans l’Ohio, la nuit de dimanche à lundi, par l’Argentin Guido Pella (ATP 93) sur un double 6-3.

(...)