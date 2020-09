Vainqueur au Foro Italico, le Serbe Novak Djokovic trône toujours au sommet de la hiérarchie mondiale alors que le Canadien Denis Shapovalov, demi-finaliste, intègre le top 10 mondial pour la première fois.

Novak Djokovic, lauréat de son 36e titre en Masters 1000, un record, possède toujours une large avance sur ses plus proches poursuivants, l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 3).Le Suisse Roger Federer et le Russe Daniil Medvedev complètent le top 5 du classement publié lundi soir. L'Argentin Diego Schwartzman, finaliste à Rome, a lui grimpé de deux positions et se retrouve 13e.

Après Goffin, désormais 12e mondial, il faut attendre la 161e place pour voir figurer un autre Belge: Kimmer Coppejans (-1). Suivent ensuite Ruben Bemelmans (ATP 222, -2), le retraité Steve Darcis (ATP 259, -2) et Arthur De Greef (ATP 325, -1).

'La Goff' est directement qualifié pour le tableau final de Roland-Garros, qui débute dimanche, alors que Coppejans et Bemelmans ont remporté lundi leur match du premier tour des qualifications. De Greef a lui été battu d'entrée.

Classement WTA: peu de changements, Svitolina intègre le Top 5

L'Ukrainienne Elina Svitolina, deux fois titrée au Tournoi de Rome mais cette année défaite en quarts de finale, a gagné une place (5e) au classement WTA publié après le tournoi romain lundi, sur lequel figurent peu de changements avant que ne débute Roland-Garros.

Le Top 3 est inchangé, avec l'Australienne Ashleigh Barty toujours en tête, suivie de la Roumaine Simona Halep, victorieuse du tournoi de Rome sur abandon de Karolina Pliskova (4e), et de la Japonaise Naomi Osaka, récente lauréate de l'US Open.

L'Américaine Sofia Kenin, après avoir été éliminée en 8es de finale de l'US Open et avoir chuté au deuxième tour du tournoi romain, perd quant à elle une place (6e).

Enfin, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, parvenue en demi-finale au Foro Italico, grimpe de deux places (15e).

Classement WTA lundi soir:

1. Ashleigh Barty (AUS) 8717 pts

2. Simona Halep (ROU) 7255

3. Naomi Osaka (JPN) 5780

4. Karolína Plísková (CZE) 5205

5. Elina Svitolina (UKR) 4740 (+1)

6. Sofia Kenin (USA) 4700 (-1)

7. Bianca Andreescu (CAN) 4555

8. Kiki Bertens (NED) 4335

9. Serena Williams (USA) 4080

10. Belinda Bencic (SUI) 4010

11. Petra Kvitová (CZE) 3736

12. Aryna Sabalenka (BLR) 3615

13. Johanna Konta (GBR) 3152

14. Victoria Azarenka (BLR) 3122

15. Garbiñe Muguruza (ESP) 3016 (+2)

16. Madison Keys (USA) 2962 (-1)

17. Petra Martic (CRO) 2850 (-1)

18. Elena Rybakina (KAZ) 2546

19. Markéta Vondrousová (CZE) 2538

20. Elise Mertens (BEL) 2490