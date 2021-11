Classement ATP: Jannik Sinner retrouve le top 10

Jannik Sinner a retrouvé le top 10 du classement ATP publié lundi, au lendemain du Masters du Turin. L'Italien avait cédé sa 10e place au Canadien Felix Auger-Aliassime la semaine dernière après le tournoi de Stockholm. Les deux joueurs échangent de nouveau leur place cette semaine: Sinner est 10e devant Felix Auger-Aliassime, 11e.

Le Canadien a mis un terme à sa saison après sa demi-finale à Stockholm, tandis que Sinner a participé à deux matches des ATP Finals comme remplaçant de son compatriote Matteo Berrettini, blessé.

Il s'agit du seul changement dans le top 10. Vainqueur du Masters, l'Allemand Alexander Zverev a conservé sa 3e place mondiale, derrière le Serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev, qu'il a respectivement battu en demi-finale et en finale du Masters.

'Nole' termine la saison à la première place pour la 7e fois de sa carrière, améliorant le record qu'il détenait en compagnie de Pete Sampras.

Seul autre changement dans le top 20: le Chilien Cristian Garin prend la 17e place du Russe Aslan Karatsev, qui recule au 18e rang.

Côté belge, derrière David Goffin et Zizou Bergs, qui conservent leurs 39e et 185e places, Kimmer Coppejans (205, +6), Rube, Bemelmans (211e, +4) et Michael Geerts (326e, +14) sont en progrès.

Classement WTA: Barty finit l'année en N.1 mondiale devant Sabalenka et Muguruza, Mertens 21e

On ne note aucun changement dans me top 50 du classement WTA publié lundi, après le Masters de Guadalajara, le dernier tournoi WTA de la saison qui a réuni les huit meilleures joueuses de 2021 au Mexique. L'Australienne Ashleigh Barty termine l'année en numéro 1 mondiale, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka. Installée à la 3e place depuis la semaine dernière, Garbine Muguruza, première Espagnole à s'adjuger le Masters, a battu en finale l'Estonienne Anett Konaveit, qui conserve sa 7e place mondiale

Au rayon belge, c'est le statu quo pour Elise Mertens (21e), Alison Van Uytvanck (68e), Greet Minnen (75e) et Maryna Zanevska (81e). Ysaline Bonaventure passe elle de la 228e à la 229e place.

Le classement mondial du double n'a pas non plus changé. Les championnes olympiques tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova occupent toujours les deux premières places, devant la Taiwanaise Su-Wei Hsieh et Elise Mertens, qu'elles ont battues en finale du Masters.