Son tombeur sur la terre battue monégasque, l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 22 ans, effectue la meilleure opération de la semaine avec un gain de 19 places pour intégrer le top 30. Désormais 27e, il a, il est vrai, rejoint la finale après avoir aussi éliminé le Serbe Novak Djokovic numéro 1 mondial, au 2e tour. Vainqueur à Monte-Carlo où il conserve son titre, le Grec Stefanos Tsitsipas conserve sa 5e place mondiale.

Il n'y a d'ailleurs qu'un seul changement dans le top 20 où l'Argentin Diego Schwartzman (15e) dépasse le Canadien Denis Shapovalov (16e). Le Bulgare Gregor Dimitrov, demi-finaliste à Monte Carlo, battu par Davidovich Fokina, passe lui de la 29e à la 23e place mondiale. Djokovic conserve son trône au sommet devant le Russe Daniil Medvedev et l'Allemand Alexander Zverev, demi-finaliste à Monte-Carlo. Côté belge encore, le deuxième dans la hiérarchie est toujours Zizou Bergs 196e mondial (-1).

WTA : Elise Mertens reste 23e mondiale après un week-end dédié à la Billie Jean King Cup

A l'issue d'un week-end consacré à la Billie Jean King Cup, la hiérarchie mondiale côté féminin n'a connu que très peu de changements à la lecture du classement WTA publié lundi.

Elise Mertens conserve sa 23e place mondiale et un seul changement est intervenu dans le top 20 avec la perte de quelques points pour la Tunisienne Ons Jabeur, 10e, dépassée par l'Espagnole Garbine Muguruza, 9e. La Polonaise Iga Swiatek, 20 ans, qualifiée avec la Pologne pour la phase finale de la Billie Jean King Cup, reste numéro 1 mondiale devant la Tchèque Barbora Krejcikova, 2e et l'Espagnole Paula Badosa, 3e, qui complète le podium. Côté belge encore, elles sont toujours cinq dans le top 200.

Outre Elise Mertens, Alison Van Uytvanck est 59e (=), Maryna Zanevska 68e (=), Greet Minnen 78e (+1) et Ysaline Bonaventure 198e (+2). Dans le classement mondial du double, pas beaucoup de changement non plus, Elise Mertens est 3e mondiale derrière deux joueuses de la République tchèque Katerina Siniakova devant Barbora Krejcikova. Deux rendez-vous sont au programme cette semaine avec Stuttgart, un WTA 500, et le tournoi WTA 250 d'Istanbul, sur terre battue aussi doté de 251.750 dollars, où figurent Elise Mertens, Alisson Van Uytvanck et Greet Minnen dans le tableau final en simple et en double.