Elise Mertens campe à la 17e place. La numéro 1 belge, 25 ans, a cependant été éliminée dès le premier tour aux JO de Tokyo, dimanche par la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 34). Le premier changement apparaît aux portes de ce top 20 avec la perte de trois places de Kiki Bertens, éliminée aussi à Tokyo, et qui aura sans doute joué, à 29 ans, le dernier match en simple de sa carrière, sur une 24e place mondiale.

La Néerlandaise avait en effet annoncé en juin sa mise à la retraite. Bertens a remporté dix titres sur le circuit WTA au cours de sa carrière en simple. Sa meilleure position au classement mondial fut une quatrième place. Sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem a été une demi-finale à Roland Garros en 2016.

L'Australienne Ashleigh Barty, sortie d'entrée de tournoi dans la capitale japonaise, conserve sa première place mondiale devant la Japonaise Naomi Osaka, qui a allumé la flamme à Tokyo vendredi. La Biélorusse Aryna Sabalenka, 3e, complète le podium.

Dans les rangs belges, Maryna Zanevska, forte de la toute première victoire sur le circuit de sa carrière dimanche dans un WTA 250 à Gdynia en Pologne, effectue un bond de 50 places pour se rapprocher du top 100. Zanevska, 27 ans, est désormais 115e. Son meilleur classement remonte à août 2017 avec une 105e place.

Alison Van Uytvanck progresse aussi, de trois places, pour figurer au 59e rang. La joueuse de Grimbergen, 27 ans, est qualifiée elle pour le deuxième tour du rendez-vous olympique. Troisième belge dans la hiérarchie, Kirsten Flipkens est 104e (+1). Juste devant Zanevska, il y a encore Greet Minnen, 110e (-1). Maryna Zanevska dépasse ainsi Ysaline Bonaventure, 128e (-1).

Dans le classement du double, Elise Mertens conserve sa première place mondiale devant la paire tchèque formée par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova.

Kimberley Zimmermann profite aussi de la première victoire de sa carrière sur le circuit WTA pour grimper de 24 places dans ce classement du double. Elle y est 116e. Associée à la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, Zimmermann, 25 ans, a remporté le double à Palerme dans un WTA 250 dimanche.

Classement ATP: David Goffin reste 20e, Zizou Bergs pour la 1e fois dans le top 200, nouveau N.2 belge

David Goffin, toujours écarté des courts en raison d'une blessure à la cheville, a conservé sa 20e place au nouveau classement ATP publié lundi, en plein tounroi olympique à Tokyo. Zizou Bergs est le nouveau N.2 belge. Présent pour la première fois Le Limbourgeois de 22 ans, progresse de 19 places et se hisse à la 196e place et permet à la Belgique d'avoir un deuxième joueur dans le top 200 ATP. La semaine dernière, on s'était retrouvé pour la première fois depuis 31 ans avec un seul Belge dans le top 200. Présent pour la deuxième fois de sa carrière dans le tableau final d'un tournoi ATP la semaine passée, Zizou Bergs, vainqueur de trois titres Challenger cette année, avait entamé 2021 à la 436e place mondiale.

Trois tournois ATP étaient au programme la semaine dernière: Umag, Gstaad et Los Cabos. Vainqueur de son premier titre ATP sur la terre battue d'Umag, l'Espagnol Carlos Alcaraz, 18 ans, gagne 18 places et se retrouve 55e mondial. Finaliste malheureux en Croatie, le Français Richard Gasquet a pour sa part progressé de six places, de la 59e à la 53e position.

Cameron Norrie a lui aussi décroché son premier titre ATP ce week-end. Vainqueur sur la surface dure de Los Cabos, le Britannique passe de la 30e à la 29e place. Finaliste au Mexique, le jeune Américain Brandon Nakashima, 19 ans, enregistre un gain de 19 places après sa première finale sur le circuit. Il est désormais 115e mondial.

Le Norvégien Casper Ruud, qui a lui remporté son 4e titre, le 3e en 2021, dimanche sur la terre battue de Gstaad, pointe toujours au 14e rang. Son adversaire en finale en Suisse, le Français Hugo Gaston passe de la 155e à la 133e place.

Le haut du tableau n'a pas changé. Le Serbe Novak Djokovic, en quête d'un premier titre olympique, reste N.1 mondial devant le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal. Le Grec Stefanos Tsitsipas et l'Allemand Alexander Zverev complètent le top 5.