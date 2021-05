La semaine dernière, Mertens a été éliminée au deuxième tour en double à Rome avec la Taïwanaise Su-Wei Hsieh. La paire belgo-taïwanaise s'était inclinée face à la Canandienne Sharon Fichman et la Mexicaine Giuliana Olmos.

En simple, la native de Louvain avait été éliminée au premier tour face à la Russe Veronika Kudermetova. Après cette défaite, Mertens avait annoncé qu'elle prendrait une période de repos avant le début de Roland-Garros le 30 mai.

Au classement en simple, Mertens passe de la 14e à la 15e place tandis que la Polonaise Iga Switaek, lauréate du tournoi de Rome, fait une entrée fracassante dans le top 10 en passant de la 15e à la 9e place. L'Australienne Ashleigh Barty occupe toujours la première place devant la Japonaise Naomi Osaka et la Roumaine Simona Halep.

Côté belge, Alison Van Uytvanck reste calée à la 67e place. Kirsten Flipkens (92e) et Greet Minnen (124e) gagnent elles respectivement trois et une place. Ysaline Bonaventure (127e) et Yanina Wickmayer (192e) font du surplace.