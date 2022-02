La Limbourgeoise n'est plus que 26e dans la hiérarchie mondiale en simple, juste derrière sa partenaire de double la Russe Veronika Kudermetova 25e (+6). Elle a en revanche gagné une place dans le ranking WTA du double après sa victoire à Dubaï. La N.1 belge est désormais 3e derrière les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova qui ont conservé les première et deuxième places. Pas de changement non plus dans le top 3 en simple. L'Australienne Ashleigh Barty précède dans l'ordre la Bélarusse Aryna Sabalenka et la Tchèque Barbora Krejcikova. L'Espagnole Paula Badosa, malgré une élimination au premier tour à Dubaï, a grimpé d'un échelon et occupe la 4e place, la meilleure à ce jour pour la joueuse de 24 ans née à New York. La Tchèque Karolina Pliskova a échangé sa position avec Badosa et complète le top 5.

Petit jeu de chaises musicales entre quatre autres joueuses dans le top 10. La Grecque Maria Sakkari est 6e (+2), l'Estonienne Anett Kontaveit 7e (-1), la Polonaise Iga Swiatek 8e (+1) et l'Espagnole Garbine Muguruza 9e (-2).

La Lettone Jelena Ostapenko a progressé de huit places. Sa victoire à Dubaï lui permet de réintégrer le top 20 à la 13e place.

Dans les rangs belges, Alison Van Uytvanck se retrouve 53e (+2) et Maryna Zanevska 69e (-). Greet Minnen a tiré profit de son succès dimanche dans le tournoi W60 d'Altenkirchen, son 9e titre ITF. Elle a gagné douze places et figure au 79e rang. Ysaline Bonaventure est 211e (-1) et Kirsten Flipkens 328 (-4).