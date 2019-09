Elise Mertens occupe toujours la 24e place du classement mondial des joueuses de tennis, publié lundi par la WTA. Il n'y a pas eu de changement dans le top-10, toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty.

Demi-finaliste à Osaka, Mertens reste en 24e position, une place qu'elle occupe depuis le 9 septembre. Elle est également N.2 mondiale en double, où elle n'est devancée que par la Tchèque Barbora Strycova.

Derrière Mertens, trois Belges ont progressé au classement: Alison Van Uytvanck (61e, +1), Kirsten Flipkens (100e, +6) et Ysaline Bonaventure (123e, +2). Greet Minnen (124e) a elle reculé de deux places. Toutes les quatre ont disputé la semaine dernière le tournoi de Séoul, où Flipkens a atteint les quarts de finale et Bonaventure le deuxième tour tandis que Minnen et Van Uytvanck ont été éliminées d'emblée. Yanina Wickmayer est 161e (+1).

Le sommet de la hiérarchie mondiale est inchangé avec Barty devant la Tchèque Karolina Pliskova et l'Ukrainienne Elina Svitolina. La Japonaise Naomi Osaki, victorieuse à Osaka, est quatrième. La gagnante du tournoi de Séoul, la Tchèque Karolina Muchova, gagne 8 places et est 37e. L'autre lauréate du week-end, l'Américaine Sofia Kenin, titrée à Guangzhou, passe de la 20e à la 17e position.