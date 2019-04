Après un weekend consacré à la Fed Cup, le sommet du tennis féminin n'a pas bougé d'un iota.

Le top 40 reste inchangé et Elise Mertens, N.1 belge, occupe toujours la 18e place au classement WTA publié lundi, emmené par la Japonaise Naomi Osaka. Osaka, lauréate de l'US Open 2018 et de l'Open d'Australie 2019, devance la Roumaine Simona Halep ainsi que les Tchèques Petra Kvitova et Karolina Pliskova. L'Allemande Angelique Kerber complète le top 5.

Côté belge, Alison Van Uytvanck grimpe d'une place pour atteindre la 51e position alors que Kirsten Flipkens (WTA 59) et Ysaline Bonaventure (WTA 122) conservent leur classement. Yanina Wickmayer est 139e (-12), Greet Minnen 192e (+2), Maryna Zanevska 215e (+4), Kimberley Zimmermann 223e (+2) et Marie Benoit 265e.