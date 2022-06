Goffin, 31 ans, paie son élimination au premier tour du tournoi ATP 500 de Halle la semaine dernière des frais du Russe Daniil Medvedev, qui conserve lui sa place de N.1 mondial.

Bergs, 23 ans, a lui vécu une semaine de rêve au tournoi Challenger d'Ilkley. Issu des qualifications, le Limbourgeois a remporté le tournoi, lui permettant d'intégrer le top 150 mondial pour la première fois de sa carrière. Dans la foulée, le N.2 belge a également reçu une invitation pour Wimbledon (27 juin-10 juillet) et jouera le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière.

Dans le haut du tableau, Daniil Medvedev reste donc en tête devant l'Allemand Alexander Zverev et le Serbe Novak Djokovic. Vainqueur du tournoi de Halle face à Medvedev, le Polonais Hubert Hurkacz intègre lui le top 10 à la 10e place.

Classement WTA: Elise Mertens reste 30e mondiale, la Tunisienne Ons Jabeur monte sur le podium

Elise Mertens occupe toujours la 30e place du classement mondial, publié lundi par la WTA. En haut de tableau, la Tunisienne Ons Jabeur monte sur le podium. La semaine dernière, Mertens, qui reste N.1 mondiale en double, a été éliminée dès le premier tour du tournoi WTA 250 de Birmingham par l'Américaine Catherine McNally, issue des qualifications.

Derrière Mertens, Alison Van Uytvanck gagne elle une place après sa victoire finale au tournoi WTA 125 de Gaiba en Italie et se classe désormais 46e. Maryna Zanevska (68e) et Greet Minnen (89e) perdent chacune une place. Ysaline Bonaventure gagne elle trois places et se classe 148e.

Dans le haut du classement, la Polonaise Iga Switaek reste N.1 mondiale devant l'Estonienne Anett Kontaveit et la Tunisienne Ons Jabeur qui monte sur le podium au détriment de l'Espagnole Paula Badosa, qui recule à la 4e place devant la Grecque Maria Sakkari.