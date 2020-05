Kim Clijsters a tenu à rendre hommage à une infirmière en lui offrant une tenue de sport.

The Real Heroes Project” est une initiative qui permet à des sportifs de haut niveau de remercier le personnel soignant grâce à des tenues de sport. Ce mardi, Kim Clijsters a tenu à rendre hommage à l’infirmière en chef du service Covid gériatrique de l’hôpital Sint-Trudo de Saint-Trond Chris Coart.

Sur Instagram, l'ancienne numéro un mondiale s'est exprimée: “Chris Coart est une source d’inspiration - un héros sans cape” a-t-elle commencée. “Comme tant d’autres travailleurs de la santé en première ligne dans le monde entier. J’ai une énorme admiration pour tous ceux qui continuent à relever le défi de ce virus. Merci”.

A l'occasion de la Journée internationale des infirmières, Kim Clijsters a également avoué pourquoi elle avait choisi Chris Coart. “Elle est l’exemple parfait d’un vrai héros. Même dans les moments les plus difficiles, elle garde une attitude positive et travaille sans relâche pour soutenir son équipe, ses collègues, les patients et leurs familles”.

Très touchée, l'infirmière a avoué pour HLN être "très honorée de voir mon nom sur le maillot de Kim Clijsters. Je l’ai toujours considérée comme une idole et il semble un peu irréel que ce soit exactement le contraire qui se produise. Kim me présente comme la représentante de tout un groupe de héros qui combattent le virus ici, dans notre hôpital, et dans le monde entier”.