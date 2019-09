L'ancienne tenniswoman belge Sabine Appelmans ne semble avoir aucun doute sur le retour au plus haut niveau de Kim Clijsters qui reviendra sur le circuit WTA à 36 ans.

"Kim est une vraie athlète. Avec l'entraînement suffisant, elle a les qualités nécessaires pour se battre avec les meilleures joueuses du monde", a estimé Appelmans.

"C'est certainement une grosse surprise pour tout le monde", a enchaîné la gauchère d'Alost. "Kim a trois enfants et est restée longtemps loin du tennis professionnel même si elle est restée active dans les tournois 'legends' et en tant que commentatrice. Cela l'a sûrement poussée à relancer sa carrière. Elle a probablement senti qu'elle pouvait encore être compétitive à ce niveau. En mai, elle avait disputé un beau match contre Venus Williams à Wimbledon lors de l'inauguration du toit du court N.1. Elle doit s'inspirer des soeurs Williams qui sont de sa génération."

Selon Appelmans, Klijsters devra bien choisir ses objectifs si elle veut à nouveau briller. "Elle va sans doute suivre un programme adapté. Elle ne jouera pas 25 tournois sur l'année comme les joueuses les plus jeunes. Je pense qu'elle vaut encore le top 10 du monde mais ce sera difficile de l'atteindre car pour cela il faut jouer beaucoup de tournois. Je pense qu'elle va plutôt viser les tournois du Grand Chelem. Elle devrait recevoir des wild cards."

Et d'ajouter: "Kim doit avant tout faire ce qu'elle a envie de faire. Elle a déjà réalisé une carrière fantastique avec les victoires en Grand Chelem. Elle n'a rien à perdre, tout ce qui viendra sera un plus. Kim est une personne qui a toujours tracé sa propre voie et qui a toujours suivi ses sensations. Je pense qu'elle agira encore de la sorte dans les prochains mois."