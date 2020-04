La jeune joueuse américaine, souvent comparée aux sœurs Williams, a failli prendre une année sabbatique.

Présentée comme une future grande star du circuit WTA, la jeune américaine (16 ans) Coco Gauff qui s’est fait connaître la saison dernière en atteignant les huitièmes de finale de Wimbledon après avoir éliminé au premier tour son idole, Venus Williams, a évoqué cette semaine, en toute franchise, une période plus compliquée de sa vie. Questionnée par Noah Rubin sur le compte Instagram Behind The Racquet qui donne la parole aux joueurs et joueuses du circuit, l’actuelle 52e au classement WTA n’a pas pratiqué la langue de bois dans un long monologue.

“J’ai toujours été la plus jeune à accomplir des choses, ce qui rajoutait autour de moi un engouement que je ne voulais pas. Cela me mettait la pression pour réussir vite. Une fois que j’ai fait fi de tout ça, j’ai commencé à obtenir les résultats que je souhaitais. Juste avant Wimbledon, entre 2017 et 2018, je me suis demandée si c’était vraiment ce que je voulais. Ce n’était pas un problème de résultats, ils étaient bons, mais j’ai réalisé que je ne prenais pas de plaisir dans ce que j’étais censée adorer. J’ai pris conscience que je devais commencer à jouer pour moi plutôt que pour les autres. Pendant environ un an, j’étais vraiment déprimée. C’est, jusqu’à présent, ma pire année. J’avais l’impression de ne pas avoir beaucoup d’amis autour de moi, même si j’en avais. Quand tu es dans un état d’esprit négatif, tu ne te focalises pas suffisamment sur les côtés positifs. C’est le plus difficile. Je ne crois pas que c’était à cause du tennis, plutôt la difficulté de jongler avec tout ça. Je savais que j’avais envie de jouer au tennis mais je ne savais pas comment m’y prendre. À tel point que j’ai envisagé prendre une année sabbatique pour me concentrer sur la vie. Finalement, je ne l’ai pas fait et c’était la bonne décision. J’ai failli partir dans la mauvaise direction. J’étais tout simplement perdue. J’étais désorientée. Je réfléchissais trop pour savoir si c’était ce que je voulais ou ce que les autres voulaient pour moi. J’ai passé beaucoup de temps assise, à réfléchir et à pleurer. J’en suis sortie plus forte. Je me connais mieux que jamais.”

Cette introspection lui permet maintenant d’aborder plus sereinement les événements imposés par sa carrière sur le circuit professionnel.

“Tout le monde me demande comment je reste calme sur le court. Je pense que c’est parce que j’ai accepté qui je suis après avoir surmonté une période difficile de ma vie. Maintenant, quand je suis sur le court, je suis juste reconnaissante d’être là. J’aime jouer, pas seulement pour moi. Ce qui me motive, c’est de continuer à casser des barrières, même si je n’aime pas être comparée à Serena ou Venus. Déjà parce que je ne suis pas encore à leur niveau. Je les considère toujours comme mes idoles. Je ne fais pas encore partie de leur monde. Évidemment, j’espère les rejoindre un jour, mais ce sont les deux femmes qui ont tracé le chemin pour moi. C’est pour ça que je ne pourrai jamais être elles.”

Si la jeune Américaine affiche à la fin de sa carrière le quart du palmarès de ses deux compatriotes, elle pourra se montrer très satisfaite de son parcours. Car les sœurs Williams ont mis la barre très, très haut.