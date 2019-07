Simon Beaupain et Arnaud Bovy défient Julien Dubail et Stefan Wauters

Les demi-finales des championnats AFT de tennis opposeront Julien Dubail à Simon Beaupain et Stefan Wauters à Arnaud Bovy ce samedi (16h30) au Léopold Club à Uccle.

Beaupain, c'est la bonne surprise de ce tournoi. Il n'a perdu que sept matches en un an et demi et a démontré en interclubs qu'il pouvait faire mal à Dubail, à qui il avait pris un set en interclubs au printemps et qui aura déjà un match dans les jambes puisqu'il aura joué quatre heures plus tôt à Tennissimo.

L'inusable Stefan Wauters (37) n'a encore perdu que quatre jeux depuis le début du tournoi. Vendredi encore, il n'a pas fait le détail face à Thibault Saive (6-0, 6-1). Mais il n'a jamais affronté Arnaud Bovy et pourrait être surpris par l'agressivité du Comblinois... qui apprendra de toute façon énormément lors de cet affrontement prometteur.

Deux très belles demi-finales, donc, avec de jeunes loups liégeois face à de vieux renards du circuit.